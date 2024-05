Carovana Rosa: Casacalenda migliore "stop" del Giro d'Italia 2024, che orgoglio!

CASACALENDA. Che non fosse un passaggio come gli altri si era capito da giorni, la data del 15 maggio rimarrà scolpita nell'immaginario collettivo a Casacalenda, perché tutto è divenuto rosa, come l'umore della comunità e quello entusiastico della "sindaka" Sabrina Lallitto, che ha voluto fortemente l'approdo del villaggio della carovana del Giro d'Italia in paese, nel transito della corsa ciclistica più importante nel territorio comunale.

Da giorni si preparavano all'accoglienza, con iniziative tra le più disparate e tutte magnifiche, in omaggio alle due ruote e alla storia del Giro e ai suoi protagonisti.

Così, questo entusiasmo e il pieno coinvolgimento della popolazione locale, delle scolaresche, delle attività, hanno provocato un risultato clamoroso, annunciato dalla stessa "sindaka": Abbiamo vintooooooooo!!!! The Best Carovana's Stop 2024 è Casacalenda! Che orgoglio!

Che bella storia, Casacalenda! Grazie ancora a chi c'era e a chi ha lavorato e si è impegnato per rendere Casacalenda un posto meraviglioso! Ora, ovunque, sapranno, che a Casacalenda, noi, il 15 maggio, ci siamo divertiti tantissimo! Grazie Giro d'Italia. Grazie RTL 102,5. #amoreinfinito»

