Da Petrarca e Dante a Pasolini: la recitazione di Giancarlo Giannini strega la scalinata del Folklore

TERMOLI. «E in me la notte forzava la mia intervista poderosa». La voce stentorea, la perfetta dizione, la padronanza del palco, il talento infinito e un background incredibile.

Giancarlo Giannini ha ammaliato la platea che ieri sera ha sfidato anche il vento sulla scalinata del Folklore, per assistere alla performance dell’attore tra i più celebri del cinema italiano, con una carriera che lo vede esordire in teatro a 18 anni, nel 1960 e cinque anni più tardi sul grande schermo, dove è stato sul set coi maggiori registi dei nostri tempi, senza dimenticare la sua carriera altrettanto formidabile da doppiatore.

Successo, inevitabile, per l’evento “Penziere e musica”, che ha visto Giannini accompagnato dal grande musicista Marco Zurzolo e la sua band, in una rappresentazione teatrale di grande valore.

La manifestazione è stata voluta dall’avvocato Giuseppe Mileti, a presentare la serata è stato Stefano Leone.

Tanti gli autori proposti da Giannini, come Neruda, Petrarca, Dante, Shakespeare, Alda Merini, D’Annunzio e Pasolini, in un viaggio che ha attraversato quasi otto secoli della storia italiana e non solo.