Stress da lavoro nel mondo della scuola, gli esperti a confronto

TERMOLI. Si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 30 maggio, alla sala Adriatico dell'Università degli Studi del Molise, il seminario dal titolo "Stress da lavoro correlato nel mondo della scuola". L'evento è stato promosso ed organizzato dall'associazione Anief in collaborazione con la Fondazione MillenniuM Ets e con il patrocinio dell’UniMol e dell'Ordine degli Psicologi del Molise. Hanno partecipato esperti nel campo della psicologia, della medicina del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro e del diritto del lavoro. Ha aperto il Seminario il Presidente Provinciale di Avellino Anief Angelo di Palma, facente funzione di Presidente Anief per la Regione Molise.

Sono intervenuti: Francesca Baralla, psicologa, rappresentante dell'Università degli Studi del Molise; Alessandra Ruberto, Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Molise; Maria Carmeloa Mascaro, medico competente; Pierpaolo Afferrante, ingegnere esperto in sicurezza sui luoghi del lavoro e Tania Gentile, responsabile forense sindacato Anief Molise. In rappresentanza della Regione Molise ha presenziato l’evento l’assessore regionale Michele Marone che intervenendo ha ringraziato per l’invito e si è complimentato per l’iniziativa e le finalità della stessa.

Il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico, non potendo partecipare per motivi lavorativi, è intervenuto da remoto esprimendo apprezzamento per l’iniziativa soprattutto per l’argomento trattato sempre attenzionato dall’Anief.

L’evento è stato moderato da Vittoria Spagna che ha sapientemente ha regolato gli interventi programmati ed è riuscita a contenere i tempi del Seminario che per gli argomenti trattati avrebbe richiesto un tempo maggiore.

I ringraziamenti da tutto il Direttivo dell’Anief e dai presenti, co-organizzatori e convenuti a Vittoria Spagna, Francesca Taralli ed Antonio D’Errico quali referenti Anief su territorio Molisano, che si sono adoperati fattivamente e reso possibile la realizzazione dell’evento unitamente a Federico Valente, quale vice presidente della Fondazione MillenniuM. Durante il seminario sono state trattate tematiche legate allo stress da lavoro correlato nel contesto scolastico, offrendo un'analisi multidisciplinare che ha spaziato dagli aspetti psicologici, medici, normativi e di sicurezza sul lavoro. Un'occasione per docenti, dirigenti scolastici e professionisti del settore di acquisire strumenti e conoscenze utili per affrontare e gestire efficacemente lo stress lavorativo, migliorando così il benessere lavorativo e la qualità dell'insegnamento confrontandosi anche sui risultati acquisiti dai test somministrati ai docenti che sono serviti anche da spunto argomentativo.

L'evento ha rappresentato un'importante opportunità di formazione e aggiornamento, contribuendo alla promozione di un ambiente scolastico più sano e sicuro per tutti i lavoratori del settore. In considerazione delle richieste pervenute, l’Anief e la Fondazione MillenniuM si sono proposte di valutare l’ipotesi di ripetere l’appuntamento in modo ricorrente con frequenza annuale, in modo che diventi un appuntamento di aggiornamento ma anche di confronto e monitoraggio.