TERMOLI. Intitolata alla memoria di “Antonio Zara” la nuova sede dell’Anfi, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, che si trova all’interno dell’ex caserma dei carabinieri in Via Martiri della Resistenza. La cerimonia si è tenuta all’interno dell’ex caserma dei Carabinieri di Termoli dove si trova la sede dell’associazione concessa dal Comune di Termoli in comodato d’uso.

All’inaugurazione hanno presenziato il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, il comandante del Comando Regionale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Luca Cervi, il presidente nazionale Anfi Pietro Ciani e il presidente Anfi della sezione di Termoli Salvatore Marci.

Un giorno importante, così lo ha definito il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano. “Sono orgoglioso e felice di questa giornata in quanto siamo riusciti a mantenere l’impegno che avevamo preso con le associazioni degli ex combattenti e delle forze dell’ordine. Ringrazio la Guardia di Finanza e l’Anfi in quanto sono sempre disponibili per le attività sociali organizzate dal Comune di Termoli”.

Tra i presenti anche Angelo, fratello di Antonio Zara, che ha ringraziato tutti per l’intitolazione della sede al fratello. Originario di San Felice del Molise, Antonio Zara perse la vita in un attentato terroristico palestinese il 17 dicembre del 1973 all’aeroporto di Ciampino a Roma. In seguito, gli fu assegnata anche la medaglia d’oro al valore militare. Un nuovo punto di incontro per i volontari dell’Anfi, una sede nella quale poter pianificare le iniziative da portare avanti ed ospitare tutti i finanzieri in congedo desiderosi di contribuire ancora alla causa attraverso attività di volontariato in favore della collettività.

Il comandante regionale della Guardia di Finanza Luca Cervi ha inteso ringraziare il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano che ha lavorato insieme all’amministrazione comunale di Termoli per poter dare ai finanzieri in congedo un punto di riferimento per continuare ad incontrarsi e svolgere le attività di tutti i giorni.

