Festa della Repubblica e solidarietà: Prefetto e Forze dell’Ordine donano sangue

ISERNIA. La giornata del 2 giugno, Festa della Repubblica, quest’anno a Isernia sarà l’occasione per coniugare i valori di democrazia, libertà e lotta alle prevaricazioni con solidarietà e volontariato.

Questa data, così altamente simbolica e importante per il Paese, è stata scelta dalla Prefettura di Isernia per promuovere una nuova iniziativa di rilievo sociale in collaborazione con l’Avis comunale di Isernia e l’associazione Donatorinati, composta dai volontari della Polizia di Stato.

Dalle ore 8 alle 12 di domenica 2 giugno 2024 l’autoemoteca dell’Avis regionale sosterà nell’area antistante il tribunale di Isernia, a pochi passi dal luogo in cui a partire dalle ore 10 si procederà alle celebrazioni del 2 giugno, per consentire a 20 cittadini di compiere un gesto di grande altruismo.

La prima persona a donare sangue sarà Franca Tancredi, prefetto di Isernia, che ha voluto fortemente questo evento e che in tal modo proseguirà l’opera di promozione del volontariato avviata sul territorio sin dallo scorso anno, in tandem con le associazioni del posto e con il CSV Molise.

Ad accogliere il prefetto di Isernia saranno il presidente del Centro di servizio Gian Franco Massaro, il vicepresidente regionale di Donatorinati Nicolino Parisi, i volontari dell’Avis comunale e il personale sanitario che si occuperà delle donazioni.

«La dottoressa Tancredi ha sempre mostrato una particolare sensibilità verso tante cause sociali e grande partecipazione alle iniziative organizzate dalle associazioni di volontariato – le parole di Massaro -. È diventata donatrice nel 2023 e domenica sarà alla sua terza donazione. Siamo fieri e orgogliosi di poterla annoverare tra le nostre donatrici».

Saliranno a bordo del caravan dell’Avis anche appartenenti alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, all’Arma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Penitenziaria.

La manifestazione sarà utile a diffondere ulteriormente la cultura della donazione anche grazie ai gazebo che saranno allestiti accanto all’autoemoteca e in cui le persone che affolleranno la zona troveranno la disponibilità di materiale informativo sull’attività dell’Avis e sulle modalità per diventare donatori.