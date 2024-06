Balneari, Sib e Fiba: il 2 giugno inizia la mobilitazione estiva

TERMOLI. Esposta una locandina in tutti gli stabilimenti: “Anche oggi noi balneari italiani rispettiamo la Repubblica fondata sul lavoro e le leggi del nostro Parlamento.

2 giugno 2024: continua la mobilitazione per una legge giusta e necessaria che attendiamo da 14 anni per continuare a garantire i servizi di balneazione a tutti i cittadini italiani”.

Domenica 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana e, di fatto, avvio della stagione estiva 2024, inizierà la "campagna estiva" di mobilitazione degli imprenditori balneari aderente al Sindacato Italiano Balneari FIPE/Confcommercio e FIBA/Confesercenti.

“Il Governo, purtroppo, non ha ancora emanato alcun provvedimento legislativo chiarificatore che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana e superi l’attuale stato di caos amministrativo. Ancora una volta abbiamo sperato e aspettato, inutilmente” - dichiarano in una nota Antonio Capacchione, presidente SIB e Maurizio Rustignoli, presidente FIBA.

Cominciamo con una locandina/manifesto che sarà affissa in tutti gli stabilimenti balneari aderenti e diffusa sui social, oltre ad un video realizzato appositamente per il lancio della campagna.

Una "campagna" che comprenderà una articolata piattaforma di iniziative sindacali: nessuna esclusa!

Fondamentale e preliminare è un'attività capillare di comunicazione e di corretta informazione sul nostro lavoro e sul nostro ruolo diretto alle decine di milioni di turisti italiani e stranieri che frequenteranno i nostri litorali. L’interlocutore dovrà essere, anche e principalmente, il cittadino-cliente dei nostri stabilimenti balneari.

“Ci auguriamo che, quanto prima, il Governo e il Parlamento facciano il proprio dovere nei confronti di decine di migliaia di famiglie di onesti lavoratori che rischiano di perdere il lavoro e le proprie aziende - conclude la nota. Il comparto balneare italiano costituisce, da anni, il fiore all’occhiello della nostra offerta turistica e, se opportunamente supportato, è in grado di fornire un fondamentale contributo per far tornare il nostro Paese ai vertici della classifica mondiale”.