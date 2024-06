Primo giugno: scattano isola pedonale al borgo e nuovi orari dei parcheggi a pagamento

TERMOLI. Col primo giugno scattano le regolamentazioni di viabilità e sosta estive. Isola pedonale nel borgo antico fino al 30 settembre, innanzitutto, ma da oggi entrano in vigore anche l’estensione dei parcheggi a pagamento fino a mezzanotte (sui cosiddetti stalli annuali) e l’ampliamento delle zone con strisce blu.

STALLI ANNUALI.

Dalle 8.30 alle 24:

€ 0,50 importo minimo, € 0,50 per la prima ora di sosta, € 0,50 per la seconda ora di sosta in aggiunta e consecutiva alla prima ora di sosta, € 1,00 per ogni ora di sosta in aggiunta e consecutiva alle prime due ore di sosta, € 5,00 per ogni sosta uguale o superiore alle sei ore di sosta consecutive, € 5,00 al giorno per ogni parcheggio o frazione di esso per occupazione di suolo pubblico ricadente sui parcheggi a pagamento.

STALLI ESTIVI

Dalle 8.30 alle 20.

€ 0,50 importo minimo, € 0,50 per la prima ora di sosta, € 0,50 per la seconda ora di sosta in aggiunta e consecutiva alla prima ora di sosta, € 1,00 per ogni ora di sosta in aggiunta e consecutiva alle prime due ore di sosta, € 3,00 per ogni sosta uguale o superiore alle quattro ore di sosta consecutive, € 3,00 al giorno per ogni parcheggio o frazione di esso per occupazione di suolo pubblico ricadente sui parcheggi a pagamento.