Verso il confronto pubblico tra i candidati sindaci, Cianciosi: «Vogliamo più bene alla nostra città»

TERMOLI. Una città che deve volere più bene a sé stessa, una vocazione turistica da trasformare in un vero e proprio showroom, un territorio da mettere in rete creando sinergie, lavoro e quelle infrastrutture che servono per far compiere un balzo decisivo a Termoli in direzione Europa.

Sono alcuni dei concetti messi a fuoco dall'imprenditore Dante Cianciosi, idee da agganciare al confronto tra i candidati sindaci di Termoli, che Termolionline domani organizza dalle 17 a "La Vida" e di cui l'azienda Cianciosi (associata BigMat) è partner.