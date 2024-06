Cerimonia del 2 giugno al Quirinale: Mattarella incontra la delegazione dell'Alberghiero

Mattarella con gli allievi dell'alberghiero

ROMA. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato nei Giardini del Quirinale una rappresentanza di studenti degli istituti alberghieri impegnati nel servizio di cucina, sala e accoglienza, in occasione del Ricevimento della Festa Nazionale della Repubblica.

Tra costoro anche gli allievi dell'istituto alberghiero Federico di Svevia di Termoli.

In occasione del ricevimento offerto dal Presidente Sergio Mattarella nella meravigliosa cornice del Quirinale per la festa della Repubblica l'Istituto alberghiero Federico di Svevia di Termoli ha avuto il privilegio di partecipare al service dell'evento con i settori cucina sala e accoglienza. Nella mattinata del 1^ giugno il gruppo, formato da 15 alunni coordinati dai docente Lafratta, Suriano e Pasquale con la dirigente Ettorina Tribò, ha avuto l'onore di incontrare il Presidente Mattarella nei giardini del Quirinale; un momento emozionante e intenso in cui il Presidente ha voluto ringraziare personalmente gli alunni e i docenti del Federico per il loro contributo all'evento ricordando che il Quirinale è La casa degli italiani e augurare loro buon lavoro per la festa che si sarebbe svolta in serata.

Un momento emozionante e intenso per noi tutti sottolinea la dirigente, un orgoglio per noi rappresentare la comunità scolastica del Federico in questo evento che rappresenta uno dei più importanti per la vita istituzionale del nostro Paese.

