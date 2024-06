Cisl Molise festeggia la Festa della Repubblica

CAMPOBASSO. In occasione del 78° anniversario della Festa della Repubblica, la Cisl Molise, guidata da Antonio D’Alessandro, si unisce a tutta la nazione nell’omaggiare questo giorno storico che segna la nascita della Repubblica Italiana.

«Il 2 giugno non è solo una data nel calendario, ma un momento di riflessione sul percorso che ha portato l’Italia a diventare una repubblica democratica. Nel 1946, gli italiani scelsero con coraggio e visione il cambiamento, votando per una nuova forma di governo che garantisse libertà e diritti per tutti i cittadini.

Oggi, mentre rendiamo omaggio al Milite Ignoto e assistiamo alle celebrazioni ufficiali, riconosciamo anche il lavoro incessante di coloro che, ogni giorno, contribuiscono al benessere della nostra società. La Cisl Molise si impegna a portare avanti i valori di equità, giustizia e solidarietà che sono il fondamento della nostra Repubblica.

In questo giorno di festa, riaffermiamo il nostro impegno a lavorare per un’Italia che valorizzi il lavoro, che sostenga i diritti dei lavoratori e che promuova la coesione sociale. La Cisl Molise continuerà a essere in prima linea nella difesa dei diritti e nella promozione di un futuro prospero per tutti i molisani.

Viva la Repubblica! Viva l’Italia!», le parole di Antonio D’Alessandro, segretario Cisl Molise.