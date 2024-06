Fiardi: «La nostra festa della Costituzione ci manca moltissimo»

TERMOLI. Campagna elettorale e questioni organizzative hanno impedito all'associazione Italia Civile di rinnovare la Festa della Costituzione che ormai da 20 anni teneva banco, seconda edizione saltata dopo quella del 2020 a causa della pandemia. Sarebbe stato il ventennale. Un messaggio è stato diffuso dal presidente Francesco Fiardi:

«2 giugno, Festa della Repubblica, la nostra festa la festa delle persone libere, amanti della libertà e contro ogni forma di violenza e ovviamente amanti della pace e contro le guerre Tutte. Noi che di questo gruppo facciamo parte dell'associazione Italia Civile, avremmo organizzato la ventesima Festa della Repubblica e della Costituzione, iniziata nel lontano 2 giugno 2004, non ci diedero il permesso di farla nel 2020 per il Covid, e quest'anno non è possibile, anche per problemi elettorali. Non vi nascondo che oggi per me non è un giorno "felice" la festa mi manca tantissimo.... non so a voi.

Viva la Repubblica e Viva la Costituzione, Buona festa a tutti».