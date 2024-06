Festa della Repubblica: la cerimonia dell’alzabandiera a Piazza Sant’Antonio

L'alzabandiera alla Festa della Repubblica in piazza Sant'Antonio

TERMOLI. A grandi passi ci si avvicina all'ottantennale della Repubblica, che cadrà nel 2026.

Oggi, 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana numero 78, con cerimonia dell’alzabandiera a Piazza Sant’Antonio

Per il Comune di Termoli erano presenti l’assessore all’Urbanistica Nicola Balice, in rappresentanza del vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano ospite della prefettura a Campobasso per la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito Del Lavoro”, e l’assessore alla Cultura Sport e Turismo Michele Barile.

Hanno partecipato anche i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle associazioni combattentistiche, d'armi e anche della società civile.

Diverse anche le persone che si sono fermate in piazza, tra turisti e residenti. Emozione quando il tricolore è stato issato sul pennone, con l'esecuzione dell'Inno nazionale, a cui è seguito un breve discorso dell'assessore Balice.

Galleria fotografica