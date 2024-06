Progetti, identità e passioni dei candidati sindaci nel confronto pubblico di Termolionline

Confronto pubblico tra i candidati sindaci di Termoli

TERMOLI. Un match durato quasi 90 minuti, quello che ha visto quattro dei sei candidati sindaci di Termoli affrontarsi, ma con civiltà e fair-play, ieri sera alla sala de “La Vida”, che per la terza volta ha ospitato nelle ultime tre competizioni elettorali il “contest” politico.

Diversamente dal clima di netta contrapposizione del 2019, quello di ieri si è mostrato e sviluppato più colloquiale, non soltanto nel tenore tra gli aspiranti primi cittadini, ma anche nell’interazione col pubblico, che ancora una volta ha gremito la sala, pur nell’assenza di qualcuna delle componenti.

Un confronto pubblico diretto dall’editore Nicola Montuori e dal direttore responsabile Emanuele Bracone, alternatisi nella conduzione a seconda delle fasi dell’evento.

Ospiti e protagonisti a loro modo, nei saluti e non solo, l’imprenditore Dante Cianciosi e il direttore generale del Cosib, Nicola Del Re, tra gli sponsor della manifestazione assieme a Rieco Sud, Assicurazioni Generali con l'agente Ciro Di Girolamo e Arlem Design.

Dei sei candidati sindaci, la defezione comunicata con una nota ufficiale, divulgata ai presenti, di Nico Balice (centrodestra), per la concomitanza della visita del ministro Fitto, ha aperto i lavori, mentre a sedersi al tavolo sono stati Marcella Stumpo (Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune), Daniela Decaro (Termoli Libera), Andrea Montesanto (Costruire Democrazia), Manuela Vigilante (Pd-M5S) e Joe Mileti (Voglia di Termoli).

Tuttavia, appreso dell’assenza del candidato di centrodestra, Mileti ha scelto di non partecipare, abbandonando la sala dopo esserne rimasto come spettatore per qualche minuto, motivandola proprio per la non presenza dell'altro candidato.

Il confronto -trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Termolionline - così si è concentrato con le proposte dei quattro candidati che hanno spiegato alla platea le ragioni della propria discesa in campo, in termini politici e programmatici, attraverso una serie di domande poste dai conduttori, dal pubblico e tra loro stessi, in virtù di una estrazione chiamata simpaticamente “gioco delle coppie”.

A emergere, c’è da ribadirlo, proprio la correttezza che ha caratterizzato questa fase, tra coloro che hanno ritenuto di onorare l’impegno e che noi ringraziamo di cuore.

Tanti i temi emersi, dalla sanità alla cura dal territorio, dagli asili nido al trasporto pubblico, dai project financing fino ad aspetti più personali, che hanno svelato anche passioni e curiosità dei candidati sindaci.

In conclusione anche un doveroso ringraziamento a chi ha contribuito tecnicamente, con riprese video, diretta FB, fotografie e ospitalità: i titolari de “La Vida”, BC Foto, Pro Live, Cinzia Ferrante e Stefano Leone.

L’auspicio è che sia stato un momento utile di analisi e di discussione a una settimana dal voto.

Galleria fotografica