Festa della Repubblica, il Prefetto consegna le onorificenze al merito

CAMPOBASSO. Il 2 giugno 2024 è stato celebrato, in questo Capoluogo, il 78° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Le manifestazioni hanno avuto inizio alle ore 16.00 in Piazza della Vittoria dove il Prefetto Michela Lattarulo, alla presenza delle Autorità Civili e Militari, ha reso gli Onori ai Caduti con la deposizione della corona di alloro presso il Monumento a loro dedicato.

Le celebrazioni sono proseguite al Teatro Savoia, anche alla presenza degli insigniti accompagnati dai loro Sindaci e dai familiari, e di un’ampia rappresentanza degli studenti della scuola Colozza di Campobasso.

Presso il Teatro si è svolta la cerimonia solenne dell’Alzabandiera, a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sull’esecuzione dell’Inno d’Italia, e la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica. Prima della consegna delle onorificenze il Prefetto ha salutato i presenti, mettendo in evidenza il rilievo di tale riconoscimento da parte del Capo dello Stato, conferito a coloro che con particolare impegno e senso civico hanno saputo essere di esempio nella vita lavorativa o nel campo del sociale, contribuendo al bene comune. A loro ha voluto esprimere gratitudine, come rappresentante del Governo, per quanto hanno fatto e per l’esempio che offrono. Il Prefetto ha inoltre ricordato come la ricorrenza dell’anniversario della nascita della Repubblica italiana sia “occasione che unisce istituzioni e società civile intorno alla storia e ai valori della nostra Repubblica. Storia e valori unificanti che vengono ripercorsi nel rituale e nella simbologia di questa cerimonia…”.

Il Prefetto ha inoltre ringraziato “tutti coloro che con encomiabile dedizione hanno contribuito alla realizzazione di una cerimonia che ci emoziona e che ci muove ad un rinnovato impegno, nel segno dei valori di libertà, pace, solidarietà e coesione sociale ed istituzionale, espressi dalla nostra Costituzione”. Nel corso della manifestazione il coro “Voci Bianche dei Giovani Sanniti” dell’Istituto Comprensivo “G. A. Colozza” di Campobasso ed il gruppo musicale “Piccola orchestra di fiati” del Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso hanno eseguito brani musicali.