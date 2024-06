Addio a Pino Scarpettini, valorizzò Termoli col "Premio Rino Gaetano"

TERMOLI. Lutto nel mondo della musica, addio a Pino Scarpettini, che era stato l’ideatore e il patron del festival della musica d’autore “Rino Gaetano”, che spopolò negli anni Ottanta a Termoli, fino ai primi anni novanta.

Musicista e promoter, artista a 360 gradi, Pino Scarpettini era livornese doc.

Nel 1965 dette vita alla famosa band dei New Trolls, in cui rimase fino al 1967, quando nel gruppo iniziò l'era De Scalzi.

Il Premio “Rino Gaetano” per 10 anni ha caratterizzato a livello nazionale e internazionale l'estate termolese, dal 1986 il premio si è spostato a Termoli ed assunse una doppia denominazione, divenendo più ampio contenitore della canzone d'autore, spazio d'autore, che ingloba al suo interno il premio Rino Gaetano.

Nell'arco di 10 anni, dalla nostra città sono passati, fra gli altri, Renato Zero, Edoardo Bennato, Teresa De Sio, la PFM, il Banco, i New Trolls, Luca Barbarossa, i Nomadi, Mariella Nava, Giorgio Faletti, Paolo Belli, Alberto Fortis, Tullio De Piscopo, Mario Lavezzi, Raf, gli Stadio, Riccardo Cocciante. Prima l'evento si svolgeva in via Roma sotto il castello, poi con il crescere della manifestazione venne spostato per opportunità in piazza del Papa, e infine a piazza sant'Antonio. Nel 1987 e 1988 la canzone Copacabana, musica di Walter Zabai, testo di O. Ferrario e R. Dibitonto, interpretata da Paula Rose e prodotta dall'ideatore del premio, Pino Scarpettini, fu scelta come sigla televisiva di Rai Uno per l’edizione del premio.

Sono stati 10 anni intensi dove nacquero amicizie e collaborazioni che ancora oggi resistono. Con Pino Scarpettini l’ideatore della manifestazione, un vero creativo, furono davvero partorite mille idee; i suoi più stretti collaboratori come il mitico Pietro Giannetta che stregato da Termoli e da una donna termolese, alla fine di tutto decise di rimanere qui, Lorella Bartoccetti con la quale ci si sente ancora oggi con simpatia; Paula Rose anche lei stregata da Termoli, è rimasta qui nonostante un suo importante impegno a livello Rai. Furono belle le estati del premio Rino Gaetano, quando chi vi scrive strinse una bella amicizia con il compianto Ivan Graziani, Gianni Dei, Pino D’Angio un grande personaggio, Franco Mussida della PFM, Tony Esposito, Paola Turci, un Biagio Antonacci agli esordi, la partenopea simpatia di Tullio de Piscopo e di Eduardo Bennato, l’orgoglio di averli intervistati tutti in diretta radiofonica. Quando poi l'evento lasciò dopo tutti quegli anni Termoli davvero l’estate termolese che si caratterizzava in questa serata, sembrava molto più povera. Ma lo spazio di autore non morì visse ancora: noi abbiamo all'epoca ascoltato proprio lui, l’amico Pino Scarpettini che ci ricordò come si scelse Termoli come sede per un solo anno e invece poi rimase per dieci anni.

Oggi siamo tutti più soli, per fortuna ci rimangono i ricordi di quelle serate belle e importanti, Pino ora fai davvero un buon ultimo viaggio verso gli angeli e noi tutti siamo convinti che sarai capace d'inventarti qualcosa di grande anche lassù tra le nuvole chi è artista lo è sempre in questa e in un'altra vita.

Ciao Pino, Termoli ti ringrazia per quanto hai fatto e ti ha stimato sinceramente.

Galleria fotografica