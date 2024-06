Da Termoli il "Miglior Progetto per la Sostenibilità 2023"

TERMOLI. Con grande orgoglio, AVM in collaborazione con Smart Building Design annunciano di essere stati premiati con il prestigioso riconoscimento per il "Miglior Progetto per la Sostenibilità 2023" durante la recente cerimonia degli Italian Project Awards. Questo premio è stato assegnato per il loro lavoro innovativo nella gestione delle aree di servizio autostradali per il Gruppo Sarni, un progetto che segna un passo significativo verso la sostenibilità nel settore energetico.

Descrizione del Progetto Il progetto premiato concerne la completa automazione e monitoraggio dei pannelli fotovoltaici installati nelle aree di servizio del Gruppo Sarni. Utilizzando tecnologie avanzate come i modem LTE FRITZ! il sistema permette un monitoraggio in tempo reale e da remoto, garantendo la massima efficienza energetica e minimizzando l'impatto ambientale. Questo non solo aumenta la quota di energia rinnovabile consumata ma garantisce anche una gestione sicura e affidabile dell'energia.

Motivazione della Giuria

La giuria ha lodato il progetto per l'approccio innovativo e per l'impegno nel rispondere a una sfida globale con soluzioni altrettanto complete e sistemiche. La capacità di integrare soluzioni tecnologicamente avanzate per la gestione ottimale delle risorse energetiche ha definito questo progetto come un modello di sostenibilità nel settore.

L’esigenza Per far fronte all’enorme consumo di elettricità generato dall’affluenza dei clienti, il Gruppo Sarni ha scelto di dotarsi di pannelli fotovoltaici. Smart Building Design, business partner di AVM, ha realizzato un progetto per la gestione d’importanti location del Gruppo Sarni (tra cui Stazione Firenze Nord, Stazione Le Fonti Ovest di Bari, Stazione Trigno di Campobasso e Logistica Sarni Store Finsud di Termoli) studiando una soluzione che, tramite un apposito portale dedicato implementa un sistema di monitoraggio in grado di verificare che i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica siano sempre in funzione, offrendo i più alti livelli di affidabilità ed efficienza. Tutto questo permette di monitorare costantemente quanto l’azienda sta risparmiando in bolletta, e quanto potrebbe ulteriormente risparmiare nel caso di un cambio gestore della fornitura elettrica o di un potenziamento dell'impianto. La soluzione Per rispondere alla necessità, Smart Building Design ha scelto la soluzione FRITZ!Box 6820 LTE e FRITZ!Box 6850 LTE di AVM da collegare direttamente all'inverter del pannello fotovoltaico per poter disporre e utilizzare funzionalità molto interessanti quali la connessione a Internet tramite rete mobile 4G/3G e la possibilità di stabilire una connessione VPN e quindi anche il controllo remoto. Dichiarazioni “Dopo l’esperienza con modem-router LTE con SIM di altri brand con scarso livello di affidabilità, abbiamo deciso di adottare FRITZ!Box 6820 LTE e FRITZ!Box 6850 LTE di AVM perché sono i prodotti che hanno dimostrato il miglior rapporto qualità prezzo e la miglior garanzia in termini di prestazioni e mancanza di interruzioni di servizio. Elementi fondamentali per assicurare la soddisfazione del nostro cliente Sarni”, ha sottolineato Domenico Pio Travaglini di Smart Building Design. “Grazie ai risultati che abbiamo raggiunto con questo progetto, per il futuro riproporremo lo stesso sistema di monitoraggio anche a tutti i nostri clienti industriali e residenziali che non hanno la possibilità di collegare gli impianti fotovoltaici a cavi di rete o reti Wi-Fi esistenti”. Secondo Sarni, un impianto fotovoltaico che non funziona bene, sulla propria attività commerciale, rappresenta una perdita di guadagno per l’azienda e un potenziale rischio per la sicurezza.

In collaborazione con Smart Building Design, Sarni ha pensato a una soluzione che permettesse di individuare in maniera tempestiva eventuali problemi. L’esigenza di un’infrastruttura di rete indipendente e autonoma, per il monitoraggio di impianti fotovoltaici, è nata soprattutto per gestire in modo ottimale e sicuro i propri servizi aziendali. La soluzione che adottata, ha permesso a Sarni di avere un canale dedicato esclusivamente al monitoraggio degli impianti fotovoltaici senza interferire con il sistema di gestione dei pagamenti e di videosorveglianza. In caso di necessità, i tecnici possono intervenire in maniera tempestiva ed efficiente per risolvere i problemi, senza rischiare di dover interrompere altri servizi essenziali per il funzionamento delle attività principali. Inizialmente sono stati utilizzati anche altri prodotti LTE, ma Sarni ha riscontrato problemi di affidabilità che rappresentavano una spesa ulteriore. La soluzione ottimale è stata identificata con FRITZ!Box 6820 LTE che si è rivelato il prodotto più affidabile sul mercato con un buon rapporto qualità-prezzo.

Sarni conferma che l’investimento sostenuto per realizzare l’infrastruttura è stato ampiamente ripagato sia in termini economici, sia in termini di sicurezza delle proprie attività. Conclusioni La versatilità e la facilità d'uso dei modem FRITZ!Box LTE sono tra gli aspetti vincenti di questi prodotti, per questo motivo sono stati identificati come miglior soluzione per soddisfare appieno l’esigenza. Inoltre, Smart Building Design, per il progetto delle aree di servizio Sarni, è riuscito a rispettare i vincoli di budget perché il FRITZ!Box 6820 LTE offre un rapporto molto interessante tra efficienza e stabilità, mantenendo elevati standard prestazionali. Grazie a una rete esclusivamente dedicata al sistema di monitoraggio, il partner AVM è in grado di riconoscere immediatamente se un eventuale guasto è dovuto a un errore di rete, al sistema di comunicazione o all’impianto fotovoltaico. A proposito del Gruppo Sarni Le origini della Sarni Ristorazione risalgono agli inizi degli anni Settanta quando i cinque fratelli Sarni - originari di Ascoli Satriano - avviarono in modo congiunto l’attività di gestione di bar, pizzerie e ristorazione, oltre alla gestione di distribuzione carburanti, nell’ambito della rete autostradale nel sud Italia. Attorno alla metà degli anni Novanta l’azienda ha avviato un programma di sviluppo anche sulla rete dei centri e parchi commerciali presenti sul territorio nazionale con l’apertura di diversi punti vendita. Sarni Ristorazione è un’azienda dinamica e in forte espansione su tutto il territorio nazionale ed è diventata uno tra i primi operatori della ristorazione italiana. Negli ultimi anni, si è affiancata la gestione di aree di distribuzione carburante – Sarni Oil - in tutta la penisola, fino alla creazione di una vera e propria rete in continua espansione.