Meteo, prove d'estate in Molise: in arrivo l'anticiclone africano

Il maltempo in Italia sembra agli sgoccioli e da mercoledì caldo in arrivo grazie a un anticiclone africano che darà inizio all'estate in Italia.

“Dopo gli ultimi temporali di martedì, da mercoledì anticiclone afro-mediterraneo in rinforzo sull'Italia con tempo in prevalenza stabile e soleggiato almeno per qualche giorno” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “prove d'estate dunque su tutta la Penisola". Così il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com

“Le temperature saranno in deciso aumento su tutta Italia, in particolare tra venerdì e il weekend quando masse d'aria molto calde dal Nord Africa punteranno la Penisola” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - “al Centrosud si potranno superare punte di 32-33°C (fino a picchi di 34-35°C su Puglia, Basilicata, Calabra, Sicilia e Sardegna nel weekend). Qualche grado in meno in generale lungo i settori costieri, mitigati dalle brezze marine- continua Ferrara.

Martedì, alta pressione prevalente sulla nostra regione pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 24 gradi, valori notturni grossomodo stazionari.

Anche in Molise, mercoledì arriva l'anticiclone africano Scipione e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il sole sarà prevalente ma non si potranno escludere rovesci pomeridiani sulle zone interne. Temperature massime fino a 26 gradi, valori notturni perlopiù stazionari.