"Termoli Summer Festival": bus navetta per raggiungere l'Arena del Mare

TERMOLI. In occasione della seconda edizione del “Termoli Summer Festival”, il Comune di Termoli in collaborazione con la Gtm metterà a disposizione delle navette bus per raggiungere l’Arena del Mare 42°15°, che si trova in Viale Marinai d’Italia, dove si svolgeranno tutti i concerti e gli spettacoli in programma dall’8 giugno al 10 luglio.

Il costo del biglietto per il bus è di un euro e consentirà di lasciare le autovetture in sosta in altre zone della città per poi recarsi in Viale Marinai D’Italia con la navetta.

Di seguito il programma e gli orari del servizio navetta che effettuerà il seguente tragitto:

Parcheggio cimitero – Piazza del Papa – Rotonda Timoteana (Rio Vivo – Arena del Mare 42°15°):

- Sabato 8 giugno: dalle ore 18 alle ore 21 e dalle ore 23 alle ore 1 (Concerto Pooh)

- Venerdì 14 giugno: dalle ore 18 alle ore 21 e dalle ore 23 alle ore 1 (Spettacolo cabaret Valentina Persia-Andrea Perroni)

- Sabato 29 giugno: dalle ore 18 alle ore 21 e dalle ore 23 alle ore 1(Concerto Achille Lauro)

- Mercoledì 3 luglio: dalle ore 18 alle ore 21 e dalle ore 23 alle ore 1 (Concerto Mahmood)

- Mercoledì 10 luglio: dalle ore 18 alle ore 21 e dalle ore 23 alle ore 1 (Dj set Hugel).