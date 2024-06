Autovelox, incassi da record a San Martino in Pensilis nel 2023

SAN MARTINO IN PENSILIS. Incassi da record per il comune di San Martino in Pensilis nel 2023, ha fatto registrare con le sanzioni derivanti dalle violazioni al Codice della strada.

Si apprende dai dati pubblicati sul portale 'Siope' del ministero dell'Economia e Finanze.

Lo scorso anno i proventi hanno superato i 384 mila euro a fronte dei 728,90 euro del 2022. Da febbraio 2023 il Comune ha installato un impianto fisso autovelox sulla statale 87 Sannitica, "tenuto conto - si legge nella delibera di Giunta - dei numerosi sinistri stradali rilevati nel territorio comunale, in particolare nei tratti di strade extraurbane secondarie che attraversano il territorio, dove il flusso di veicoli è elevato".