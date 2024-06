Due nuovi asili ed una mensa scolastica a Campomarino

CAMPOMARINO. Con i fondi del Pnrr, l'amministrazione comunale di Campomarino ha dato il via ad una serie di interventi legati all'edilizia scolastica in paese.

Una struttura per l'infanzia è prevista in via Pertini, moderna con ambienti ampi e luminosi ed una seconda nella frazione di Nuova Cliternia. Per entrambi gli interventi le imprese appaltatrici hanno un anno di tempo per la realizzazione il cui costo è di circa 900 mila euro ciascuna.

Per quanto riguarda la mensa scolastica dell'Istituto "Carriero", l'importo dei lavori è di 598 mila euro e l'intervento è stato affidato con gara alla ditta Ediles srl.