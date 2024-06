Calendario scolastico 2024-2025, in Molise si parte il 12 settembre

MOLISE. La Giunta regionale del Molise ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2024/2025 che regolerà i periodi di attività didattica e le chiusure per festività e vacanze.

Le lezioni prenderanno il via giovedì 12 settembre 2024, mentre l’ultimo giorno di scuola per la maggior parte degli istituti sarà sabato 7 giugno 2025. Per la sola scuola dell’infanzia il termine è invece fissato a sabato 28 giugno.

Le vacanze natalizie dureranno due settimane circa, con la sospensione delle attività didattiche da lunedì 23 dicembre 2024 a sabato 4 gennaio 2025 compresi.

Le altre sospensioni delle lezioni, oltre alle festività nazionali, sono così calendarizzate:

Sabato 2 novembre 2024 (ponte Commemorazione defunti)

Sabato 7 dicembre 2024 (ponte Immacolata Concezione)

Da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo 2025 (festività di Carnevale)

Da giovedì 17 a martedì 22 aprile 2025 (vacanze di Pasqua)

Sabato 26 aprile 2025 (ponte Festa della Liberazione)

Venerdì 2 e sabato 3 maggio 2025 (ponte Festa del Lavoro)

Il calendario, frutto della consueta concertazione con le parti sociali, mira a contemperare le esigenze delle famiglie con quelle del mondo produttivo, garantendo al contempo il corretto svolgimento dell’anno scolastico nel numero di giorni previsto dalla normativa vigente.