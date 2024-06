Lavori sulle reti nel sottosuolo del litorale Nord, «Perché farli a inizio stagione turistica?»

TERMOLI. Esercenti e operatori balneari piuttosto infastiditi nelle ultime settimane dai cantieri che come funghi stanno creando non pochi grattacapi sul lungomare Nord Cristoforo Colombo.

Già due le domeniche dono ci sono stati problemi per spazi di parcheggio non fruibili, impianti semaforici mobili, a volte anche non funzionanti (ne abbiamo riportato i disagi) e persino alcuni inconvenienti, ieri ad esempio, c'è stato un blackout parziale per qualche attività.

In prossimità del secondo fine settimana di giugno, nell'auspicio che climaticamente parlando possa essere davvero balneare, registriamo la sollecitazione da parte di alcuni titolari dei lidi a programmare e organizzare meglio i lavori dei sottoservizi, per Enel, Gas e quant'altro, che non vadano a impattare proprio sull'avvio della stagione turistica.

Galleria fotografica