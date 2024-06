Gigafactory, l'affondo di Mileti: «Siamo alle solite, si brancola nel buio»

TERMOLI. Sulla vicenda Gigafactory interviene il candidato sindaco Joe Mileti.

«La Gigafactory slitta ancora sia per l’incontro al Mimit che per l’avvio della produzione che si paventa per il prossimo anno.

Il nostro presidente, recentemente presso la sede del candidato sindaco Balice, in conferenza stampa aveva addirittura confermato la posa della prima pietra per la realizzazione della struttura, ma che di fatto non è più avvenuta e nessuna parola è stata spesa a riguardo.

Siamo alle solite, si brancola nel buio, ed il centrodestra non è mai entrato nel merito della questione se non in occasione della presentazione del progetto, posa della prima pietra, e per promettere posti di lavoro facendone addirittura un cavallo di battaglia di questa campagna elettorale.

Nessuna parola, invece, da parte della maggioranza del Comune di Termoli, blindata sull’argomento, sulla sorte dei 2mila lavoratori Stellantis, mai una partecipazione attiva e neppure di solidarietà, continuando a voler far credere di essere protagonisti di un progetto che, di fatto, non garantisce e tutela ad oggi la stabilità occupazionale dei dipendenti quantomeno fino alla realizzazione della Gigafactory.

Comune assente, Regione altrettanto latitante, dati oggettivi che lasciano riflettere su quello che è stata l’amministrazione comunale in questi ultimi cinque anni e la paventata continuità di cui si fregiano di voler portare avanti.

Grazie, invece, all’organizzazione sindacale che sta lottando, sempre presente ai tavoli del Ministero delle Imprese Made in Italy, per garantire ai dipendenti Stellantis il presente e soprattutto il futuro dei propri iscritti».