In funzione le biglietterie della nuova stazione marittima

TERMOLI. Entrano in funzione e in piena attività le biglietterie della nuova Stazione Marittima di Termoli!

Presso le biglietterie sono disponibili i servizi delle compagnie di navigazione locali: Navigazione Libera del Golfo -NLG-che ha da poco implementato il proprio servizio con un’imbarcazione veloce, il “Napoli Jet” , già giunto in zona, prossimo 15 giugno arriverà, anche, il catamarano Zenit, e la Guidotti Ships.

Le compagnie effettuano il collegamento con le isole Tremiti. Con l’intensificarsi del traffico veicolare, abbiamo previsto anche un servizio di assistenza alla viabilità, per garantire un flusso ordinato e sicuro. È disponibile, inoltre, una connessione Wi-Fi gratuita per tutti i passeggeri, attivata grazie al Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 del Ministero del Turismo, nell’ambito del progetto Wi-Fi by Italia.it.

La stazione marittima è stata inaugurata circa un mese fa. L’ autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, dopo averla ricevuto nella competenza gesto dalla regione Molise, che l’ha realizzata con fondi comunitari, ha attivato e avviato tutti i servizi indispensabili per la security e per la safety portuale e per garantire la piena fruibilità e l’accoglienza di turisti e cittadini. Realizzata sulla banchina nord-est, la stazione copre una superficie di 430 m².

Galleria fotografica