“Brigida… sinceramente tua”

"Sinceramente tua..." il concerto di fine anno dell'istituto comprensivo Brigida

TERMOLI. Dopo il trionfo riscosso al concorso musicale nazionale “Ortona Città d’Arte”, gli allievi dell’Orchestra della scuola secondaria di I grado dei percorsi ad indirizzo musicale e delle classi quinte della primaria di via Maratona, mercoledì 5 giugno, si sono esibiti nel campetto adiacente la scuola di via Cina, chiudendo l’anno scolastico con un emozionante concerto di fine anno.

A presentare il tradizionale appuntamento firmato dall’istituto comprensivo di Termoli la professoressa Mara Ricci, che con la sua eccellente conduzione ha reso la giornata ancora più piacevole.

I giovani musicisti, freschi di vittoria in concorsi nazionali di esecuzione musicale, hanno coronato l’anno scolastico con un repertorio improntato sui cantautori italiani come: i Ricchi e Poveri, Albano e Romina, Toto Cutugno, Raffaella Carrà, Rino Gaetano e Ghali come citazione, ma anche su brani internazionali e con arrangiamenti di celebri colonne sonore di famosi film: Cinema suite; Westchester Lady; Galop; Englishman in New York ed altri.

I musicisti in erba sono stati guidati e diretti da: Angela Tulipano (docente di Flauto), Esmeralda Frascatore (docente di pianoforte), Christian Gioia (docente di chitarra), Gianluca De Lena (docente di pianoforte), Armando Varriano (docente di violino), che hanno curato anche gli arrangiamenti.

Uno splendido pomeriggio in musica, organizzato con grande cura, che ha visto la partecipazione entusiasta di molti genitori, ma non solo.

Per i ragazzi si conclude così un anno intenso, ricco di musica, orgogliosi dell'impegno che hanno messo per partecipare con dedizione e passione alle lezioni di strumento, districandosi tra compiti, sport e impegni vari.





Un successo generato anche dalla grande professionalità e dal lavoro di squadra dei docenti di Strumento Musicale sotto la guida del dirigente scolastico, il professore Francesco Paolo Marra, che in questi anni ha contribuito a fornire al territorio, un istituto di grande qualità.

Galleria fotografica