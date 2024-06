Gigafactory, Termoli Libera: "Termoli deve mandare a casa i cattivi amministratori"

TERMOLI. Nel programma amministrativo di Termoli Libera è stato detto: «ACC (ex Stellantis), benché molto propagandata, non offre concrete prospettive di sviluppo e di indotto, anzi sancisce il ridimensionamento degli addetti da 3.000 a (forse) 2.000, senza passaggio diretto da Stellantis ad ACC.» Sempre nel programma, tra gli interventi chiave, abbiamo scritto: «Definire la vocazione strategica prevalente del nucleo industriale, che vada oltre il mito di ACC, per adottare politiche attive che attirino imprese coerenti con la strategia.» Non siamo dunque affatto sorpresi delle notizie dell’ultim’ora che prospettano un “rallentamento”, se non addirittura una cancellazione, dello strombazzato investimento di 2 miliardi da parte di ACC, per realizzare uno stabilimento per la produzione di batterie per auto elettriche.

Cattivi amministratori pubblici hanno fatto a gara nell’esaltare la Gigafactory, dalla roboante denominazione anglo-greca, ma hanno omesso di rilevare che, accanto al nuovo investimento, incerto, si verifica il disinvestimento, certo, dello stabilimento per la produzione dei motori endotermici e dei cambi. Anche sul piano occupazionale la “promessa” è di passare dai 3.000 dipendenti Stellantis di un anno fa ai 2.000 di ACC quando non si sa. Bel progresso!

Termoli ha bisogno di mandare a casa i cattivi amministratori, per questo invitiamo i termolesi a votare per la nostra lista civica, o almeno per quelle liste che promettono il ricambio degli amministratori locali. L’invito lo rivolgiamo ai tanti, troppi, cittadini che sfiduciati e disgustati rinunciano al loro diritto di voto. Il non voto è un favore a chi fa mercato e scempio della cosa pubblica. VOTATE, VOTATE, VOTATE.