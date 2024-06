Sanità nel basso Molise: “L’impegno delle istituzioni–proposte e progettualità”

Sanità nel basso Molise: l'intervista al dottor Quintino Desiderio

TERMOLI. Sanità del basso Molise al centro dell’incontro di ieri, nella sala convegno dell’hotel Meridiano: “L’impegno delle Istituzioni – Proposte e progettualità”. Moderatrice dell’evento Maria Morena Suaria. Ha aperto i lavori Michele Marone, commissario regionale della Lega (oltre che assessore regionale). Marone nel suo intervento ha anche evidenziato che “l’impegno di tutti i rappresentanti della Lega in Molise è quello di lavorare ad ogni livello istituzionale, affinché si possa riportare la sanità in Molise ai livelli efficienza come raggiunti nel passato e che la popolazione molisana merita e ormai aspetta da troppo tempo per inerzia della politica passata.

La nuova giunta Regionale Roberti, da quando si è insediata, ha bandito diversi concorsi per posti da primario per l’ospedale San Timoteo, tre sono già in servizio a Termoli, occorre continuare e assumere ancora infermieri e anche operatori socio-sanitari. Abbiamo bisogno di Sanità in Molise. Il presidente Roberti sta lavorando con i vari Ministeri al fine di ripristinare le condizioni per una ripresa della Sanità in tutta la Regione».





«In questa campagna elettorale che si vota 8 e i 9 giugno, vede partecipi i candidati della Lega per il rinnovo dell’Amministrazione comunale di Termoli con il candidato sindaco Balice e per l’elezione per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo è importante votare i candidati della lista Lega, come è il nostro candidato Aldo Patriciello, per difendere, con la sua esperienza, i nostri interessi regionali e per restituire la nostra identità e la nostra rappresentanza a livello Europeo, per difendere i prodotti del nostro Made in Italy, simbolo di alta qualità ma soprattutto prodotti quelli italiani di sicura salubrità, questo è un impegno che ha visto Lega, già nella passata legislatura, battersi veramente tanto. Presto Salvini toglierà il numero chiuso a medicina”. A seguire è intervenuto Il dottor Quintino Desiderio, candidato della Lega alla carica di Consigliere Comunale di Termoli con Balice Sindaco, ha affermato che “il Molise deve avere innanzitutto un Dea di II Livello, come le altre realtà regionali anche più piccole della nostra come la Valle d’Aosta o la provincia Autonoma di Trento. La Sanità Molisana sta pagando le spese di una cattiva politica, che nel corso degli anni ha finito per annientare la nostra Sanità.

Inoltre, il Decreto 70, meglio conosciuto come decreto Balduzzi ha stabilito anche cose giuste ma in alcuni casi è sottoposto ad importanti modifiche, già nella Conferenza Stato Regioni, come quelle richieste dalla regione Umbria o come si è battuta fortemente la Basilicata che non raggiungendo la popolazione di 600.000 abitanti ha richiesto una postilla riferito al numero fissato per abitanti (+ o – 10 %) ottenendo così il Dea di II Livello. A quella riunione il Presidente della regione Molise non ha partecipato. Termoli e il Basso Molise deve avere un suo ospedale perché noi che viviamo in quest’area della regione non siamo minorati sanitari. Aumentare la spesa per le prestazioni specialistiche perché oggi solo il 5% dei fondi viene destinato all’ospedale di Termoli. La sanità è un bisogno i tutti, bisogna rendere e strutture attrattive, non solo con le nuove apparecchiature, la sanità va costruita’ attorno all’uomo. Il mio impegno in politica, di medico con quasi cinquant’anni di esperienza, che voglio porre all’attenzione di tutti è che considerato che la Sanità diventerà sempre più competitiva e per questo deve funzionare altrimenti i cittadini si rivolgono altrove e il Molise rischia di restate senza sanità”. Il candidato sindaco Balice, nel salutare tutti gli intervenuti ha voluto rimarcare nel suo discorso che l’ospedale San Timoteo rappresenta per l’agenda politica dell’intera coalizione una priorità assoluta e pertanto questo voto è importante per creare una sinergia ancora maggiore con tutte le Istituzioni.

L’evento si è concluso con una interessante Tavola rotonda attiva e partecipata.

