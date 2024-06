Riconversione e ristrutturazione vigneti, al via le domande

CAMPOBASSO. L’Assessorato alle Politiche agricole rende noto che, con determina dirigenziale n.3150 del 7-6-2024, sono state approvate dalla Regione Molise le Disposizioni Regionali di Attuazione per la campagna 2024/2025 previste nel Piano Strategico Pac 2023-2027 - Intervento ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Pertanto, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto per l'intervento settoriale.

La dotazione finanziaria relativa all’annualità 2024-2025 ammonta a euro 965.518.

L’intervento, con una contribuzione in conto capitale pari al 50% della spesa, sostiene le attività dei viticoltori per le azioni di riconversione varietale e ristrutturazione. Per la campagna 2024-2025, è stata introdotta una novità inerente l’utilizzo dei costi standard, elaborati dalla Rete Rurale Nazionale, che determinano i massimali di spesa per le varie azioni.

Le aree territoriali, che possono beneficiare delle compensazioni finanziare previste dall’intervento RRV, sono tutte quelle riportate nei rispettivi disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG) della Regione Molise.

Possono accedere all’intervento settoriale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti: gli imprenditori agricoli, le organizzazioni di produttori, le cooperative agricole e sociali agricole, le società agricole di persone o di capitali; altri soggetti comunque iscritti nel registro delle Imprese alla CCIAA, con attività connesse comunque all’attività agricola.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l’intervento RRV devono essere razionali, preferibilmente idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno contenente anche più attività ammissibili, afferenti anche a più territori della Regione Molise.

Le domande di sostegno, come per le precedenti annualità, andranno presentate sul portale del sistema informativo SIAN messo a disposizione da AGEA entro il 14 giugno 2024, scadenza fissata dal D.M. 75113.

Per consentire l’istruttoria di competenza Regionale, beneficiario dovrà trasmettere, unitamente alla domanda rilasciata e sottoscritta, tutta la documentazione a corredo al protocollo generale della Regione Molise entro il termine perentorio di sette giorni dal rilascio della domanda stessa.