Il saluto del sindaco uscente di Campomarino Silvestri alla comunità

CAMPOMARINO. Il saluto del sindaco uscente Piero Donato Silvestri, che non si è ricandidato a Campomarino.

«Cari Concittadini, mancano poche ore ormai e saremo chiamati a scegliere il nuovo sindaco di Campomarino. Oltre ad augurare un buon lavoro a chi mi succederà, sento nel cuore l'esigenza di ringraziare tutte le persone che in questi 5 anni hanno condiviso con me questa fantastica esperienza amministrativa: In primis coloro i quali hanno creduto in me, sostenendo la mia candidatura; un ringraziamento autentico per la fiducia riposta che spero di non aver tradito. Ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e i dipendenti comunali che, al mio fianco, hanno lavorato sempre e soprattutto durante tutta la pandemia, con le difficoltà avute nel far arrivare il sostegno ad ognuno. Ringrazio i consiglieri di minoranza per aver sempre avuto un confronto democratico e costruttivo per il bene della nostra comunità.

Ringrazio profondamente le forze dell'ordine per la costante e puntuale collaborazione e tutte le Associazioni che hanno lavorato sempre ed instancabilmente con passione, anche se a volte con poche risorse, ma con grandissimo cuore. Grazie, grazie, grazie. In questi 5 anni da sindaco mi hanno spesso detto, ed a volte rimproverato, di essere una persona "troppo buona".... io credo di essere una persona "giusta e fattiva ", un amministratore che ha messo al centro dei propri interessi l'essere umano con la sua dignità e i propri bisogni, che ho sempre tutelato, al di là di ogni appartenenza politica, razza o religione. Buon voto a Tutti!»