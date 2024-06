Musacchio relatore di una tesi su Falcone all'accademia di Polizia di Newark

LARINO. Cerimonia di consegna dei diplomi alla Rutgers University di Newark, il criminologo molisano Vincenzo Musacchio relatore di una tesi che ricorda Giovanni Falcone. Lo scorso lunedì 3 giugno si è tenuta a Newark la cerimonia per la consegna dei diplomi ai nuovi allievi poliziotti metropolitani dell’anno accademico 2023/2024. Il Newark Police Department, uno dei più antichi dipartimenti di polizia del New Jersey, ha ottenuto diciotto studenti diplomati riconosciuti per aver raggiunto il grado poliziotto metropolitano durante la cerimonia presso la Rutgers University. Tra i diciotto diplomati, cinque hanno frequentato il corso di Strategie di lotta alla criminalità organizzata transnazionale tenuto dal molisano Vincenzo Musacchio. Uno di loro l’allievo Terence Segarra ha discusso la tesi dal titolo: “Follow the money: il metodo d’indagine antimafia inventato da Giovanni Falcone”, con relatore proprio il prof. Musacchio, conseguendo il punteggio di “Excellent” che è il voto corrispondente al nostro 110 e lode.

Sentito da noi Vincenzo Musacchio ha espresso grande soddisfazione per il brillante percorso universitario e per il pronto inserimento nel mondo del lavoro degli allievi poliziotti. Particolarmente positivo è stato inoltre l’inserimento della nuova materia di “Strategie di lotta alla criminalità organizzata transnazionale” nel piano di studi del Corso di Formazione che ha messo a fuoco per il secondo anno consecutivo l’effettiva utilità e spendibilità dei metodi d’indagine italiani riguardanti le strategie di lotta contro le mafie. Quest’anno il mio insegnamento è stato premiato con la discussione di una tesi bellissima sul metodo d’indagine di Giovanni Falcone noto ai più come “Follow the money”. In Italia non avrei mai potuto realizzare questo sogno, mentre negli Stati Uniti, comunque, ho avuto la possibilità di poter sperimentare una mia idea avendo l’appoggio e l’impegno della Rettrice (giovanissima, cinese di soli 32 anni) e dell’Ateneo. Da qualche tempo, infatti, stavo lavorando su questa idea proposta invano a tante Università italiane e ricevendo nella migliore delle ipotesi un secco no. Negli Stati Uniti non esistono caste o baronati, si valutano le idee e s’incentrano sulle esigenze del mondo della ricerca, del mercato del lavoro, con confronti a tutto campo, sia nel territorio sia in ambito internazionale. I risultati di due anni d’impegno e notevole sacrificio per me hanno rappresentato un grande investimento per il mio futuro, specialmente in questo particolare e difficile momento storico che la nostra società sta attraversando. Non so se sarò riconfermato per il prossimo anno, poiché a decidere per me saranno i risultati e il voto dei miei studenti, tuttavia, questa esperienza americana resterà tra le più belle della mia vita.