San Martino in lutto: addio all'eterno Minguccio, si è spento Domenico Lanese

SAN MARTINO IN PENSILIS. Lutto nel mondo culturale e nella comunità di San Martino in Pensilis, si è spento il custode delle tradizioni locali, Domenico Lanese. A ricordarlo la pagina Facebook dell'associazione "Lagrandeonda".

«... e ora come facciamo Mingu'!!! Avevi ancora tante cose da correggere in dialetto...ce lo avevi promesso... non ci avevi avvisato in tempo, non ci avevi preparato a questa triste notizia... L'eterno Minguccio...

Personalmente ti voglio dedicare una frase di papa Francesco: "... nella vita puoi avere difetti, essere ansioso e perfino essere arrabbiato, ma non dimenticare che LA TUA VITA È STATA LA PIÙ GRANDE IMPRESA DEL MONDO". Con il cuore, profondamente addolorato ti saluto grande Minguccio». Le parole della presidente Giovanna Di Bello.

A esprimere un ricordo personale anche Antonella Occhionero, che richiama il dono del dizionario "Il dialetto sammartinese del XX secolo".

«Questa opera d’arte che ho avuto la fortuna di ricevere in dono da oggi ha un valore ancora più prezioso. Un altro pezzo della San Martino che amavo se ne va .. un grazie al signor Lanese per la stima e l’affetto che ha avuto per me, grata per avere avuto la fortuna di conoscerlo e per avere avuto modo di condividere con lui la sua cultura e il suo amore viscerale per San Martino. Persona perbene, un galantuomo di tempi che non esistono più. Davvero una triste notizie, mi dispiace molto. Un abbraccio alla famiglia».