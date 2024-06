Un giorno al mare con un bambino autistico: «Basta subire continue umiliazioni»

TERMOLI. Ieri una mamma della famiglia Angsa Molise Aps ci segnala un episodio increscioso, uno dei tanti che noi genitori spesso subiamo, avvenuto sul lungomare nord di Termoli:

“Primo giorno di mare, lungomare nord Termoli, spiaggia libera dove c'è la rampa dei disabili e l'accesso ai cani. Gio entusiasta, mattinata passata in acqua a divertirsi! Uscito dall’acqua, incuriosito dalla postazione del bagnino, tenta di salire sulla torretta ma lo fermo, prende il salvagente e lo blocco, alza la sabbia ed ecco che il bagnino piuttosto infastidito esordisce con: "signora veda di trattenere il bambino, sta dando fastidio (veramente molto poco rispetto ai suoi standard), si sta comportando in modo maleducato" ... gli dico che lo so, ci sto provando ma che lui è autistico… lui prosegue: "vabbè ma è maleducato" ed io "ma sai che cos'è l'autismo?"…”

E la mamma conclude il suo racconto con “ed io sono stufa, ogni santo anno, di sentire la fatidica frase "non so se ha problemi o è maleducato"… stanca...”

Questo è uno dei tanti racconti che quotidianamente riceviamo dai nostri genitori ma che oggi vogliamo condividere con tutti perché in una società “inclusiva” non è più concepibile subire queste “Umiliazioni”.

Quello di cui necessita la società è una maggiore sensibilità verso tutte le disabilità, incluso l’autismo, che parta dalla scuola dell’infanzia fino ad arrivare ad una formazione specifica prima di essere immersi nel mondo del lavoro.

La nostra spesso non è una disabilità evidente, come lo è una disabilità fisica, e troppo spesso viene confusa con la “maleducazione” con cui non ha nulla a che vedere.

Se vedete un genitore alle prese di una “crisi comportamentale” del figlio sappiate che lui è il primo ad essere in difficoltà ed invece di guardarlo, spesso fissarlo, con uno sguardo di sufficienza chiedetegli: “come posso esserti d’aiuto?” o, semplicemente, vigilate insieme a lui, aiutatelo e non additatelo come “cattivo genitore”.

Se vedete un ragazzo fare gesti, rumori ed azioni ripetitive che a voi sembrano “strane” invece di “fissare” il bambino e/o ragazzo distogliete lo sguardo, invece di guardare i genitori con “pietismo” fate un bel sorriso … perché ognuno di noi è diverso, ognuno di noi è speciale ed ognuno di noi ha il diritto di vivere la sua diversità e la sua unicità.

Buona vita a tutti!»