Cisl Molise: «Crescita Pil deve diventare realtà per la nostra Regione»

CAMPOBASSO. In vista delle prospettive economiche per l’Italia nel 2024-2025, la Cisl Molise desidera sottolineare l’importanza di un approccio mirato per il nostro territorio. L’Istat prevede una crescita del Pil italiano dell’1% nel 2024 e dell’1,1% nel 2025, con un moderato aumento rispetto al 2023. Tuttavia, è fondamentale considerare come queste cifre si traducano in realtà per le regioni come il Molise.

Le previsioni per la crescita del Pil in Molise non sono specificate nei dati generali dell’Istat per l’Italia nel 2024. Le regioni italiane mostrano tendenze diverse a seconda delle loro caratteristiche economiche e dei settori dominanti. Per ottenere una stima più precisa per il Molise, sarebbe necessario un’analisi dettagliata che tenga conto di fattori come l’occupazione, gli investimenti, la domanda interna ed estera, e le politiche regionali.

Per il Molise, è essenziale che la crescita economica sia inclusiva e beneficia di tutte le comunità. La domanda interna e quella estera devono essere sostenute da politiche che favoriscano l’occupazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali. Inoltre, è importante che gli investimenti fissi lordi non si limitino a beneficiare delle grandi città, ma siano distribuiti in modo equo su tutto il territorio regionale.

La Cisl Molise invita le autorità a considerare attentamente le esigenze specifiche del nostro territorio e a promuovere un modello di sviluppo sostenibile che possa garantire una crescita economica armoniosa e duratura.