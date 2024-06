Danneggiare veicoli in sosta e fuggire via, «Restiamo sbigottiti, mettete telecamere in centro»

TERMOLI. L'inciviltà fatta padrona del nostro territorio. Episodi sin troppo ricorrenti, quelli che vedono automobilisti distratti, negligenti o peggio ancora in preda ai fumi di alcol e sostanze psicotrope cagionare danni ai veicoli in sosta e poi fuggire via, dopo averli danneggiati.

È accaduto anche nella notte tra lunedì e martedì, in centro, sul Terzo corso. L'orario indicato è quello tra le 4 e le 6 e a denunciare l'accaduto è la madre della proprietaria, una 24enne.

«La macchina di mia figlia è stata violentemente urtata da qualcuno che poi è scappato via in maniera codarda. Il danno davvero ingente, un comportamento che ci ha lasciati sbigottiti. Segnalo l'episodio per svegliare le coscienze ma soprattutto che serva da esortazione a installare telecamere nel centro città. In questa strada non esistono telecamere pubbliche».

Nelle prossime ore sarà presentata una denuncia a riguardo, contro ignoti, evidentemente, ma a conclusione della segnalazione c'è l'appello-esortazione a dare informazioni se qualcuno avesse visto qualcosa.