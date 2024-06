Festa di Sant'Antonio, venerdì 14 giugno Massimo Di Cataldo a Bonefro

BONEFRO. Entrano nel vivo a Bonefro i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Al termine della tredicina, giovedì 13 giugno, in mattinata, ci sarà la santa messa con il simulacro del Santo e, a seguire, la processione e la distribuzione del pane benedetto. Nel pomeriggio, alle 16, asta del carro e dei carretti.

Alle 20 accensione dei fuochi e inizio giro del carro per le tappe nei borghi del paese. Venerdì 14 giugno, alle 16, intrattenimento per i bambini con gonfiabili fino alle 20. Alle 18 santa messa nella chiesa di San Nicola preceduta dal rosario. Sarà il cantante Massimo Di Cataldo a salire sul palco di piazza municipio nella serata del 14 giugno, ore 21.30. La nuova raccolta "30 Anni insieme" include successi e un inedito. Un viaggio musicale che celebra i momenti salienti della sua carriera e brani che ripercorrono tante emozioni come il brano "Come sei bella" o "Adesso te ne vai". Il parroco, don Luigi Mastrodomenico, e il Comitato feste augurano a tutti una buona festa e invitano a partecipare alle iniziative.

"Celebriamo con gioia la festa di Sant'Antonio – afferma don Luigi – come maestro di carità e di misericordia e facciamo tesoro anche noi della Parola di Dio che ha illuminato tutta la sua vita. L'inno alla carità di San Paolo ci aiuti a meditare e ci sproni a una vita sempre più santa: 'La carità è paziente, è benigna la carità; la carità non invidia, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, ma si compiace della verità; tutto tollera, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non verrà mai meno. Ora esistono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità; ma la più grande di esse è la carità".

