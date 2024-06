Un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, il ricordo di Roberti e Balice

Per non dimenticare

Per non dimenticare mer 12 giugno 2024

TERMOLI. Sindaco di Termoli (in attesa di proclamazione) da due giorni, Nico Balice ricorda il fondatore ed ex premier Silvio Berlusconi, di cui oggi ricorre l'anniversario della morte, avvenuta il 12 giugno 2023.

«Un anno fa ci lasciava Silvio Berlusconi, leader incontrastato di Forza Italia a cui ancor oggi tutti si riconducono.

A dodici mesi dalla sua dipartita lo ricordiamo come colui che ha saputo dare un nuovo impulso al nostro Paese costruendo nel corso del tempo un partito che ha segnato la storia.

Dobbiamo tanto a Silvio Berlusconi, la sua lungimiranza in campo internazionale ha permesso all’Italia di guardare lontano. Anche oggi vogliamo ricordare i suoi insegnamenti ed il suo percorso grazie ad una vita dedicata al lavoro e all’imprenditoria. Lavoro sul campo che gli ha poi consentito di trasferire le sue capacità anche a livello istituzionale. Con il ricordo, porteremo sempre avanti le sue idee e la sua voglia di stare al passo coi tempi. Il passato resterà un riferimento importante per tutti noi che cercheremo di improntare la nostra azione politica in quanto Silvio Berlusconi resta e sarà sempre la guida di Forza Italia. Abbiamo una eredità importante da conservare, ma sono certo che con il nostro presidente Francesco Roberti in Regione e con il segretario nazionale Antonio Tajani proseguiremo il percorso politico che proprio il leader Berlusconi aveva già delineato».

A esprimere un messaggio di ricordo anche il Governatore Francesco Roberti: «A un anno dalla scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi il suo ricordo resta indelebile e la sua eredità politica prosegue grazie a chi, oggi, guida Forza Italia, lavora per il partito e lo rappresenta nei consessi a tutti i livelli.

La notizia della scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi arrivò in una calda mattina durante la campagna elettorale delle Elezioni Regionali in Molise, per le quali aveva messo il suo impegno nelle settimane precedenti la scelta del candidato Presidente e nella fase successiva di organizzazione della lista di Forza Italia e di organizzazione della coalizione di centrodestra.

Soltanto qualche giorno prima della sua scomparsa, sul mio cellulare arrivò una telefonata, attraverso la quale il Presidente Silvio Berlusconi, dimesso da pochi giorni dall'Ospedale 'San Raffaele', volle darmi qualche consiglio sulla imminente campagna elettorale e per confrontarsi sulle esigenze del territorio molisano, dove sarebbe voluto tornare di lì a breve per salutare, ancora una volta, i cittadini della nostra regione.

Berlusconi è stato una costante fissa della mia esperienza politica e delle mie campagne elettorali.

Forza Italia, anche nell'ultima tornata delle Elezioni Europee ed Amministrative 2024, ha riportato nel simbolo il nome del suo fondatore e, grazie a noi che abbiamo raccolto l'eredità, ai candidati guidati dal Segretario Antonio Tajani alle Europee e a tutti i candidati che si sono spesi per le Elezioni nei Comuni, dai capoluoghi a quelli più piccoli, Forza Italia ha confermato di essere un punto di riferimento importante per tutta l'area moderata e per la coalizione di centrodestra.

Berlusconi ha dato tantissimo al Paese, in termini imprenditoriali e politici, ma anche a tutti noi che lo abbiamo conosciuto, oggi chiamati a continuare una tradizione».