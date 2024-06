Vigilante (Pd): «Sulla Gigafactory è ora di fare chiarezza»

TERMOLI. La consigliera di minoranza Manuela Vigilante (Pd) interviene nel day after del tavolo riunitosi al Mimit sulla Gigafactory di Termoli.

«Dall'incontro tenutosi ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è emerso che la realizzazione della Gigafactory a Termoli non è solo, come era stato detto la settimana scorsa, rinviata ma si parla addirittura di una sospensione del progetto almeno fino alla fine del 2024.

Esprimo la mia totale vicinanza ai sindacati ed ai lavoratori costretti a vivere nell'incertezza sul loro futuro lavorativo.

Mi unisco all'appello lanciato dalle sigle sindacali che chiedono alla Regione e al Governo di attivarsi per sapere una volta per tutte quali sono le reali intenzioni di Acc e Stellantis.

Mi rivolgo anche al neo sindaco Nico Balice di sollecitare il Governo Regionale affinché vengano messe in campo tutte le azioni possibili per dare una risposta chiara una volta per tutte ai dipendenti.

L'amore per la nostra città si dimostra soprattutto nei momenti di difficoltà e con i fatti».