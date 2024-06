Staffetta blu per l’autismo 2024 Molise: oltre 100 in cammino sui sentieri

MOLISE. Saranno in cento ad animare la tappa in Molise di Staffetta blu 2024 per l’autismo, manifestazione a carattere nazionale giunta alla sua terza edizione ed organizzata dalle articolazioni regionali di Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo”. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Anci nazionale ed è aperta a tutti.

I “cento in blu” molisani, ragazzi con disturbi dello spettro autistico, genitori, accompagnatori domenica 16 giugno percorreranno i sentieri della Riserva Mab di Collemeluccio-Montedimezzo. Partiranno alle 10 dal punto di ingresso nel comune di Vastogirardi in provincia di Isernia per un percorso di circa tre chilometri. Al ritorno sosta presso l’area faunistica dove i Carabinieri forestali che gestiscono gli impianti faranno da “ciceroni” nel giro delle strutture che ospitano cinghiali, daini, rapaci curati dopo aver subito incidenti, e quella destinata al ripopolamento dei cervi che poi vengono inviati nelle zone protette dove la popolazione per varie ragioni, è carenti e a rischio. A fine giornata pranzo al sacco nell’ area attrezzata della riserva. A supporto dei “camminanti blu” i ragazzi del Gruppo Scout Agesci di Campomarino e per la sicurezza gli uomini del Servizio assistenziale europeo 112 (Sae 112).

L’iniziativa, come sempre, è curata dalle famiglie che aderiscono ad Angsa e che vogliono così creare e regalare ai loro figli una giornata di socialità immersi nella natura.

Staffetta blu 2024 coinvolge 14 regioni e 2000 persone. Quella in Molise è tra le più partecipate a livello nazionale. È iniziata il 2 giugno con la prima tappa in Toscana, il 9 è stata la volta di Sicilia, Piemonte, Lazio, Basilicata. Questo week end oltre al Molise le colonne partiranno in Emilia Romagna, Umbria e Liguria.