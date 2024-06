Lettera aperta di Teresio Viotti a tutti gli eletti: al lavoro con l'amore per Termoli!

TERMOLI. Sulle elezioni comunali appena concluse, Teresio Viotti, noto imprenditore locale, simbolo del mondo dell'autoscuola, declina l'auspicio "L’Amore per Termoli!" rivolto ai neo eletti.

«Gentile Redazione, innanzitutto, a conclusione delle elezioni appena trascorse, in qualità di cittadino del nostro amato comune, mi sento di dover ringraziare tutti i candidati delle varie liste che si sono messi in gioco.

Nella mia, non breve, vita ho purtroppo imparato a conoscere e soffrire la menzogna, per non saper distinguere la verità e, in questa tornata elettorale ho potuto apprezzare l’autenticità dell’Amore per la nostra cittadina, evidenziato da tutti candidati propostisi alla guida della stessa.

Rarissime volte mi è capitato di assistere ad un confronto pubblico tra esponenti di fazioni politiche diverse, che illustravano i propri programmi, per l’amministrazione comunale, all’insegna del bon ton e del reciproco rispetto, a mio avviso, principio fondante in tutti i tipi di competizione.

In particolare, mi riferisco all’evento che, come consuetudine, Termolionline organizza quando ci sono avvenimenti di carattere politico-elettivi, che coinvolgono gli interessi del Comune, piuttosto che Provincia o Regione, durante il quale, nonostante l’indisponibilità dei due maggiori attori della “sfida”, abbiamo potuto assistere ad un contradittorio, magistralmente moderato da Nicola Montuori ed Emanuele Bracone, durante il quale, come già detto, a parer mio emergeva, naturalmente con diverse argomentazioni, solo l’affetto dei contendenti nei confronti della Nostra Termoli. Lo stesso sentimento che, personalmente, tante volte ho riscontrato nei due maggiori antagonisti (amici da sempre) che, anche nei comizi di chiusura, hanno conservato la stessa eleganza degli altri competitor, sia nella forma che nella sostanza e, con il modo attuale di far politica, non era affatto scontato!!!!

Naturalmente, oggi, come sempre accade, ci sarà chi proverà a salire sul carro dei vincitori e chi tenterà di denigrare le competenze dei perdenti, ma ciò che interessa alla cittadinanza e quel che si farà da domani in poi!!!

Se non vado errato, nella composizione del nuovo Consiglio comunale dovrebbero esserci undici volti nuovi, ai quali rivolgo, fin d’adesso, un grande in bocca al lupo.

L’auspicio di tutta la comunità è che, tornando ai tavoli, si lavori (maggioranza ed opposizione) solo ed esclusivamente per il bene del paese. Nel senso che la maggioranza (a memoria, non ricordo mai così ampia) dovrà avere l’umiltà di accettare un’eventuale corretta indicazione, che vada a beneficio della municipalità, seppur proveniente dalla minoranza che, a sua volta, dovrà fare un’opposizione costruttiva, sempre e soltanto nell’interesse di cui sopra.

Come già fatto in premessa, voglio ringraziare la totalità di coloro che si sono messi in discussione, “mettendoci la faccia” e, parafrasando Winston Churchill, rammento che: "Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta"».

Teresio Viotti