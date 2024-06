Lavori al viadotto sull'A14, via Sangro chiude da oggi per 10 giorni

TERMOLI. Dieci giorni di calvario per gli automobilisti in transito nella nevralgica via Sangro, che collega il quartiere di San Pietro con via Asia.

Dalle 13 di oggi e fino a domenica 23 giugno disposto il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo di tutti i veicoli rafforzativo della regolamentazione vigente e la sospensione temporanea della circolazione veicolare divieto di transito 00.00/24.00, con deviazioni del traffico veicolare verso i percorsi alternativi, per il tratto di via Sangro compreso tra l’intersezione con via Adige e la rotatoria con via Asia, ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei titolari attività produttive e attività ricettive e dei relativi clienti presenti nella zona interdetta alla circolazione, dei veicoli di polizia e di emergenza e soccorso.

L’impresa esecutrice assicurerà l’apposizione delle segnalazioni stradali, previste dal vigente Regolamento di esecuzione del C.d.S., di indicazione e pre-segnalazione dei lavori in corso in corrispondenza dei tratti della carreggiata stradale interessati, nonché la collocazione, in prossimità delle intersezioni sopra elencate ricadenti lungo il perimetro del tratto di via Sangro interessato dai provvedimenti viabilistici suindicati della segnaletica riportante la presegnalazione delle direzioni alternative consentite, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’intervento.

Ci saranno modifiche alla percorrenza degli autobus urbani. La linea 1 salterà la fermata di via Sangro; la 1/ invece l'ultima di via Asia proprio in direzione di via Sangro.