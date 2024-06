Stagioni poco piovose e sorgenti in abbassamento, Molise Acque: evitare le dispersioni

MOLISE. Arriva la stagione estiva e si comincia a soffrire di carenza idrica, anche se dalle nostre cronache quotidiane ci sono realtà che davvero non hanno tregua durante tutto l'anno.

Il dirigente dei servizi tecnici di Molise Acque, l'ingegner Carlo Tatti, ha diffuso una nota attraverso cui si invita al monitoraggio della risorsa idrica. Esortazione inviata ai Comuni, all'Egam e a Grim, oltreché alla Regione Molise.

«Si porta a conoscenza che si sta registrando un calo nell'erogazione delle sorgenti profonde e ancor più in quelle superficiali. Le scarse precipitazioni meteo che hanno caratterizzato la passata stagione invernale e primaverile, inducono alla massima prudenza e attenzione. È quanto mai indispensabile evitare dispersioni di acqua e usi impropri che con l'innalzamento delle temperature aumentano in maniera esponenziale. Al momento, l'erogazione dalle sorgenti è quotidianamente monitorata dai tecnici di Molise Acque, e non si esclude la possibilità che le sorgenti superficiali possano manifestare un repentino abbassamento della portata erogata.

Ciò posto, si rappresenta l'assoluta necessità, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di provvedere a un'indispensabile ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica e monitoraggio sul corretto uso della risorsa al fine di limitare possibili disservizi all'utenza finale».