«Grazie a tutti i colleghi infermieri scesi in campo alle elezioni amministrative»

CAMPOBASSO. L'Ordine Interprovinciale delle Professioni Infermieristiche di Campobasso e Isernia (OPI CB-IS) ringrazia tutti i colleghi infermieri molisani che sono scesi in campo scegliendo di candidarsi nelle ultime elezioni amministrative. I nostri professionisti non solo si distinguono per il loro impegno e dedizione nel settore sanitario, ma anche per il loro contributo attivo alla vita politica e civile delle nostre comunità.

La partecipazione degli infermieri nella pubblica amministrazione rappresenta un valore aggiunto per le amministrazioni locali. La loro esperienza e competenza in ambito sanitario, unita alla capacità di ascolto e alla sensibilità verso i bisogni della popolazione, sono garanzia di un impegno concreto e qualificato nella gestione delle politiche locali, specialmente in un periodo storico in cui la sanità pubblica riveste un ruolo cruciale.

La rappresentanza infermieristica istituzionale tutta, è orgogliosa dei colleghi che hanno scelto di mettersi in gioco nelle amministrazioni comunali. La loro elezione è il riconoscimento del valore che gli stessi apportano, non solo nel loro quotidiano lavoro assistenziale, ma anche nel miglioramento della qualità della vita delle nostre comunità.

La loro presenza nelle amministrazioni locali sarà fondamentale per portare avanti iniziative e progetti che mirano a migliorare la salute e il benessere dei cittadini, promuovendo un dialogo costruttivo tra sanità e politiche sociali.

L'OPI CB-IS ribadisce il suo sostegno e la sua vicinanza agli infermieri eletti, impegnandosi a collaborare con le amministrazioni locali per promuovere la salute pubblica e il benessere della comunità. La presenza degli infermieri nei tavoli istituzionali locali rappresenta un'opportunità unica per rafforzare il legame tra cittadini e servizi sanitari, lavorando insieme per un futuro migliore.

Auguriamo a tutti i colleghi infermieri molisani che sono stati eletti o riconfermati un mandato ricco di soddisfazioni e successi.

Un messaggio firmato dalla presidente, Mariacristina Magnocavallo, dal Consiglio direttivo, dalla Commissione di Albo e dal Collegio dei Revisori dei Conti.