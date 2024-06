Biagio Apollonio è il nuovo primario in Radiodiagnostica all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. La notizia era stata data in pieno comizio di chiusura lo scorso venerdì, esattamente una settimana fa, dal presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, per la chiusura della campagna elettorale in piazza Duomo, a Termoli. Arriva un altro primario all'ospedale San Timoteo, si tratta di Biagio Apollonio, che ha vinto la selezione per il direttore dell'Uoc di Radiodiagnostica. Il provvedimento è stato pubblicato dall'Asrem due giorni fa. Apollonio in graduatoria ha prevalso con un punteggio superiore in un novero ristretto di tre candidati, commissione che si era riunita proprio lo scorso 7 giugno.

Apollonio si aggiunge a Nicola Rocchia (Medicina interna), Vincenzo Biondelli (Ginecologia e Ostetricia) e Angelo Ferrara (Chirurgia generale), nominati nelle scorse settimane.

Al neo primario un augurio speciale per questo inizio da parte di tutti gli operatori del reparto.