Patroni Griffi a Durazzo: «Creare un'associazione dei porti nell'Adriatico Meridionale»

TERMOLI. Ultime settimane da presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per il professor Ugo Patroni Griffi, che a fine mese lascerà l'incarico.

Ugo Patroni Griffi è stato impegnato a Durazzo, per la maritimeweek. Una serie di incontri e di convegni, nel corso dei quali la comunità dei trasporti, in partnership con il Ministero delle Infrastrutture ed energia albanese, l’Autorità portuale di Durazzo e l’Università di Durazzo, si confronta sulle tematiche legate al trasporto marittimo e contestualmente celebra ed onora la giornata del marittimo (Seafarers' Day).

Un momento dedicato alla gente di mare, a coloro da cui dipende il trasporto del 95% dei beni in tutto il mondo. Si tratta di lavoratori che vivono in condizioni difficili, spesso sconosciute: elevati carichi di lavoro, lunghi periodi lontano dalla famiglia e dagli amici con limitata possibilità di comunicare per settimane e difficoltà nell’ottenere periodi di congedo.

Tema di quest’anno: “Together Connected: Celebrating Maritime Heroes” - #SafetyTipsAtSea1

Il presidente Patroni Griffi, nell’ambito del convegno “Safety first, Trade always”- ha lanciato l’idea di realizzare un’associazione dei porti dell'Adriatico meridionale che possa dare maggiore vigore e slancio alle proposte e strategie dei porti Mam, di cui fa parte Termoli.

L’obiettivo principale della settimana marittima è coltivare un ambiente di collaborazione, di scambio di conoscenze e creazione di reti tra i principali attori internazionali del settore marittimo.