Servizi ambientali, UilTrasporti chiede incontro a Balice e Rieco Sud

TERMOLI. Si rinnova l'amministrazione comunale di Termoli e giunge puntuale la richiesta d'incontro per i servizi ambientali al municipio di Termoli.

A formularla, il coordinatore della Uiltrasporti Molise, Stefano Marinelli, e il coordinatore territoriale Pietro Angileri, rivolta sia al neo sindaco Nico Balice, che alla Rieco Sud.

«Cogliamo l’occasione per congratularci a seguito del brillante risultato ottenuto nelle recenti votazioni.

Come da intese per le vie brevi siamo a chiedere un incontro volto alla disamina delle questioni afferenti i servizi ambientali del Municipio di Termoli attualmente gestiti in appalto dalla società Rieco Sud S.c.a.r.l.

In particolar modo poniamo l’accento sulle questioni in essere al tavolo delle trattative tra cui rientra la questione della carenza ormai atavica di personale alla quale urge porre rimedio. In attesa di riscontro si rinnovano i complimenti per la nomina e si porgono i più cordiali saluti».