A Guglionesi "Tra marciapiedi e futuro!"

GUGLIONESI. Chi transita in questi giorni per Guglionesi si imbatte in un cantiere diffuso di lavori prefiguranti un’inversione di tendenza rispetto alla profonda crisi non solo politica in cui si è avviluppata la nostra comunità. Ma la natura stessa dei lavori, il restyling non necessitante di marciapiedi, ci consegna la conferma di una comunità incapace di saper guardare al futuro, in quanto non in grado di leggere i bisogni reali di un territorio che si aspetta ben altre risposte.

È come indossare un cappotto nuovo su abiti lacerati e consunti. Ma l’icona più significativa che fotografa l’attuale momento che stiamo vivendo è rappresentata dall’orologio stradale sul corso principale. Non funzionante da svariati anni, indica nei due opposti quadranti orari diversi: quindi il paese non è solo fermo, ma anche senza un preciso riferimento temporale.

Siamo diventati una comunità sfiduciata e rassegnata a tal punto che non mostra alcuna reazione a tale inevitabile declino che si manifesta giorno dopo giorno in maniera irreversibile.

Abbiamo un centro storico abbandonato e cadente, esercizi commerciali che abbassano definitivamente le saracinesche, giovani che vanno via e/o che non fanno ritorno dopo gli studi universitari, un territorio che minacciato da discariche, elettrodotto, pale eoliche, antenne e parchi fotovoltaici sta diventando un concentrato di problematiche non solo ambientali.

Si chiude la biblioteca comunale, si sfratta di fatto un Ente di Formazione accreditato che poteva offrire possibilità ai giovani di formarsi e di potersi orientare in un mercato del lavoro asfittico, rimane chiuso nonostante ingenti finanziamenti il tanto sbandierato Polo Culturale nei locali dell’ex Pretura precluso a tante Associazioni che operano nel territorio.

Non abbiamo un Piano Regolatore Generale, non disponiamo di strumenti di pianificazione economica ed infrastrutturale in grado di programmare gli interventi sul territorio beneficiando dei fondi previsti e alcuno strumento di rivitalizzazione del centro storico che fra poco dovrà essere dichiarata “zona rossa” per i numerosi edifici pericolanti che minacciano persino l’incolumità pubblica.

Questa è una crisi talmente strutturale perché consolidatasi nel tempo e le cui cause risalgono ad una politica che negli anni ha privilegiato lo scontro personale piuttosto che valorizzare il senso di comunità.

Ma come uscirne? Bisogna voltare pagina, cambiare il verso ad una narrazione che sinora ci portato a queste condizioni. Occorre cambiare volti, archiviare la stagione dell’uomo solo al comando in grado di propinarci solo illusorie ricette miracolistiche.

Bisogna riscoprire il senso della comunità da anteporre al nefasto personalismo di una politica capace di parlare solo alla propria fazione. La strada maestra da percorrere è quella di un rinnovamento profondo della classe politica locale in cui giovani competenti siano invogliati e incoraggiati a traghettare la nostra comunità verso un futuro comune e migliore. Il rinnovamento anagrafico da solo non basta: vanno elaborati nuovi strumenti di intervento, quali ad esempio un’impresa di comunità, vanno privilegiate le spese di investimento rispetto a quelle correnti e va ricostruita una struttura amministrativa in grado di assicurare funzionalità e trasparenza. Le prossime elezioni comunali saranno uno spartitraffico irreversibile: tra chi preferisce lo status quo e chi ai marciapiedi preferisce nuove strade per un roseo futuro della nostra comunità.

Giuseppe Vaccaro, già sindaco del comune di Guglionesi