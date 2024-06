Il centenario dalla nascita di La Penna: sabato 29 giugno si scopre il busto in bronzo

Per non dimenticare sab 15 giugno 2024

TERMOLI. Oggi, 15 giugno, ricorre il centenario della nascita dell’onorevole Girolamo La Penna, sindaco di Termoli e Parlamentare della Repubblica. È una delle personalità politiche termolesi più illustri che la Città e, insieme ad altre figure politiche, la stessa Regione abbiano mai avuto.

L’Associazione Culturale a Lui intitolata, recentemente costituita, si pone come primo obiettivo, in occasione di questa importante ricorrenza, l’organizzazione di incontri culturali e manifestazioni in varie località molisane. Con questi eventi, si vuole esprimere non solo gratitudine, ma anche testimonianza per l’opera svolta con passione e dedizione per la propria terra, durante la sua lunga carriera politica e sindacale. Le sue idee e i suoi programmi lungimiranti hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale del Molise.

Il primo e più importante evento in Suo ricordo non può che tenersi nella sua città natale: Termoli. Sabato 29 giugno prossimo, alle ore 18:30, è prevista nella Cattedrale di Termoli la celebrazione della Santa Messa. A seguire, con la presenza dei cittadini, delle autorità religiose, civili e militari, si terrà l’inaugurazione di un busto in bronzo, situato nel “Paese Vecchio”, luogo a Lui molto caro, nei pressi del Faro.

A darne notizia è stato il presidente dell'associazione, Nicola Felice.