«Compagno e padre esemplare, avvocato di rango», l'ultimo saluto a Eduardo Sassi

I funerali di Eduardo Sassi al Sacro Cuore

TERMOLI. E’ apparsa davvero affranta oggi pomeriggio Marcella Stumpo e non poteva non esserlo, nel giorno dell’ultimo saluto all’amato compagno di una vita, il marito Eduardo Sassi, con cui ha condiviso 44 anni e messo al mondo Alessandro e Jacopo.





Mondo politico, istituzionale, associativo, sindacale e forense, stretti attorno a Marcella Stumpo e ai figli Alessandro e Jacopo, alla chiesa del Sacro Cuore, a Termoli, per l’ultimo saluto a Eduardo Sassi, l’ex consigliere regionale e penalista di rango, toga d’oro nel 2019, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì. Non a caso, ieri, oltre alla toga sulla bara dell’84enne, anche il gonfalone della Regione Molise.





La cerimonia funebre è stata celebrata dal parroco don Silvio Piccoli, concelebrata da don Antonio Di Lalla. Presenti gli ex parlamentari Astore e Venittelli, l’ex assessore regionale Chieffo, i consiglieri Spezzano e Ciarniello, quest’ultimo presidente del Consiglio nell’ultimo mandato, ma anche Fontana, Marinucci, Capecce, difficile citarli tutti, così come la rappresentanza del “Bene Comune” e quella forense, col presidente dell’Ordine Urbano e quello della Camera penale D’Aloisio, ma c’era anche Campopiano. Nell’omelia, don Silvio ha riferito più volte il concetto di giustizia, quella da percorrere come cammino, che necessita di conferma, e si declina nell’amore che raggiunge la persona. Di Eduardo Sassi rievoca la pacatezza, l’essere perfetto compagno di viaggio.





A fine funzione, prima della benedizione, lettere d’amore e d’affetto dalla moglie Marcella e dal figlio Alessandro, così come dalla sorella di Marcella, che ha letto una poesia, per poi far chiudere a Urbano, a nome della categoria che per oltre mezzo secolo l’ha visto tra i rappresentanti più autorevoli.





