Togliamo quell'albero dal parcheggio di Rio Vivo

TERMOLI. Un grosso albero giace sul parcheggio di Rio Vivo, nell'area degli stalli blu, a stretto contatto con le vetture in sosta e soprattutto occupando parte degli stalli.

Non è un biglietto da visita edificante per una zona marittima, nell'ultima domenica di primavera, opportunità diverse consiglierebbero di rimuoverlo, per motivi di sicurezza e affinché non si riduca l'offerta di posti auto, che a Termoli siano a pagamento o meno, restano un dato sensibile, vista la loro penuria.