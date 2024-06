I valori della solidarietà e dell'aggregazione sociale: in 600 alla festa dell'iscritto Cisl

Festa dell'iscritto Cisl in piazza del Papa: intervista a Gianni Notaro

TERMOLI. Pensionati Cisl e soci Anteas, assieme anche ad altri esponenti del mondo sindacale cislino, hanno gremito ieri sera l'area attrezzata in piazza Giovanni Paolo II.

La concomitanza della partita Italia-Albania, debutto degli azzurri agli Europei, non ha influito sulla partecipazione della gente all'evento conviviale, che l'anno scorso riprese dopo gli anni del Covid.

Musica di intrattenimento e da ballo, spettacolo teatrale “Tredici personaggi in cerca d’amore” con artisti nazionali e locali, tratto dal libro ‘La Sorgente del Mare’ dell’artista termolese Maria Carmela Mugnano e, oltre alla stessa, è realizzato/recitato dagli attori Marco Zazzeri e Luisiana Tognarini. Allo spettacolo hanno preso parte gli attori locali Franca Sciarretta e Anna Maria Graziani del gruppo Laltrotheatro’.





A tutti i detentori del ticket, un vassoio con specialità gastronomiche locali e nazionali servito al proprio tavolo (novità dell’edizione 2024 per evitare la fila) a ogni partecipante.

Il coordinatore regionale della Cisl Molise, Antonio D'Alessandro, presente ieri sera assieme a Gianni Notaro, segretario di Abruzzo-Molise dell'organizzazione sindacale, a Luigi Pietrosimone e Riccardo Mascolo, ma anche ad altri vertici di settore, come Marco Laviano, Massimiliano Recinella, Antonella Giangiacomo e Antonietta Pietrantonio, ha così commentato la riuscita dell'evento: «È con grande piacere che esprimo il mio ringraziamento alla Fnp-Cisl e Anteas Molise per aver voluto e organizzato con il massimo impegno la festa dell’iscritto ieri sera.





Sotto un cielo stellato che ha fatto da cornice alla splendida Piazza del Papa a Termoli, abbiamo vissuto una serata che possiamo definire, senza dubbio, incantata. Una moltitudine di persone, circa 600, si è riunita per condividere momenti di gioia e compagnia.

La festa è stata vivacizzata da un gruppo musicale che ha saputo coinvolgere tutti i presenti con la loro energia contagiosa e da uno spettacolo teatrale che ha arricchito la serata con la magia del teatro. Tra balli e musica sotto le stelle, l’evento si è trasformato in un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti.

Desidero esprimere i miei più sinceri complimenti agli organizzatori e a tutti i volontari che hanno lavorato con dedizione, servendo ai tavoli e assicurando che ogni dettaglio fosse curato alla perfezione. La loro impeccabile organizzazione ha reso la serata un grande successo.





Questa festa rappresenta i valori della Cisl: solidarietà, aggregazione e condivisione. È stato un momento di incontro e di festa che ha rafforzato il senso di comunità tra i nostri iscritti e amici.





Un grazie di cuore a tutti per aver dimostrato che la Cisl, ferma nei suoi valori e principi, è presente ovunque: non solo ai tavoli negoziali, nelle manifestazioni e nelle lotte, ma anche nei momenti aggregativi». È intervenuto anche Luigi Pietrosimone: «Grazie a quanti hanno partecipato a voler rendere una serata speciale. Il nostro obiettivo come giustamente ha Antonio è proprio quello».

Galleria fotografica